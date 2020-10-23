Ağbaba: "32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış"
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Ağbaba: "32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış"

23.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 81 ilde CHP milletvekillerinin fabrikaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ), esnafı gezdiğini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 81 ilde CHP milletvekillerinin fabrikaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ), esnafı gezdiğini söyledi.

Ağbaba, beraberindeki CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ile partisinin Malatya İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Esnafın talep ve önerilerini dinlemek üzere kente geldiklerini dile getiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Şu an 81 ilde CHP milletvekilleri fabrikaları, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ), esnafı geziyor. Yarın Adıyaman'dayız. CHP milletvekilleri için söylüyorum, bu hafta sonuna kadar bütün illerde herkes kendi ilinde çalışacak. Yani maaş alıp yan gelip yatmıyorlar. 32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış. Hangi parti olduğunu sormazsınız herhalde bana, içinde bir tane CHP'li yok, Deniz Baykal dışında. Onunda sağlık sorunları var. "

Ağbaba'nın ardından Tutdere ile Tokdemir de partililere selamlama konuşması yaptı.

Ağbaba: '32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış'
Ağbaba: '32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış'
Ağbaba: '32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış'
Ağbaba: '32 milletvekili 2,5 yıldan beri yemin etmek dışında kürsüye çıkmamış'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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