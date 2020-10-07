CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "YEP'in enerji sektörü hedefleri net değil"
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın: "YEP'in enerji sektörü hedefleri net değil"

07.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 11:11
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enerji sektörüne dair hiçbir net hedefin yer almadığını savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) enerji sektörüne dair hiçbir net hedefin yer almadığını savundu.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'teki enerji başlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, YEP ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılacağı vaadinde bulunulduğunu belirtti.

YEP'te enerji sektörüne dair hiçbir net hedefin yer almadığını öne süren Akın, program ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin artırılacağı vaadinin verildiğine, ancak dışa bağımlılığın devam ettiğine dikkat çekti.

Akın, sıfır atık uygulamalarının, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir çevre bakış açısıyla yaygınlaştırılmaya devam edileceğini söyleyebilmek için üretimde ciddi bir dönüşümün gerektiğini ifade ederek, "YEP'te yer alan ifade yeşil-döngüsel ekonomi anlayışından çok uzaktır. Konuya hala sosyal sorumluluk projeciliği olarak yaklaşılmaktadır. Ne yapılacak? Hangi zamanlama ile neler hedefleniyor, bilinmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İklim değişikliğinde yol haritamız belirli değil"

YEP'teki iklim değişikliği başlığına da değinen Akın, "İklim değişikliği ve diğer riskler ile ilgili olarak diyebiliriz ki, aksiyon planından daha çok niyet beyanı gibi ciddiyeti olmayan program olmuş. İklim değişikliği konusunda ülke olarak henüz yol haritamız belirli değil, sanayinin karbon yükü nasıl azaltılacak, enerji kaynaklı sera gazı emisyonları nasıl azaltılacak? Program bu konularda bir şeyler söylüyor mu? Tabii ki hayır." görüşünü kaydetti.

Enerji, altyapı ve teknoloji finansmanında sermaye piyasası ürünlerinden faydalanabilmek için ülkenin önce yatırım yapılabilir olması gerektiğine işaret eden Akın, Türkiye'nin hala kendi enerji türbinlerini üretmediğini ileri sürdü. Akın, "Neden hidroda, güneşte, rüzgarda ve hatta biyoyakıtta dışa bağımlıyız, bunu önleyecek bir ekonomik program neden oluşturulmamıştır?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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