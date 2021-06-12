CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
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CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi

CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomi Masası heyeti, Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Ekonomi Masası heyeti, Diyarbakır'da Ticaret Borsasını ziyaret etti. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay ile Borsa Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet ekonomik yaşanan sorun ve çözüm önerilerini görüştü. Ziyarette konuşan Diyarbakır Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Ay, Ticaret Borsasının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki en eski ve köklü yerel kurumlarından biri olduğunu söyledi. Ay, "15 Ekim 1930 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kuruluşu resmileşen Diyarbakır Ticaret Borsası 3 Mart 1931 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Kurulduğu günden günümüze Diyarbakır Ticaret Borsası, bölge kalkınmasına yardımcı olmak misyonu ile çalışmalarını büyük bir özveri içinde sürdürmektedir. İlimiz Diyarbakır ise stratejik ve lojistik konumuyla Ortadoğu ve Kafkaslarda önemli bir kültür ve ticaret kavşağıdır. Tüm zamanlar boyunca temel iktisadi faaliyetleri tarım ve hayvancılık olan Diyarbakır'ın topraklarının yüzde 95'i tarıma elverişlidir. Başta hububat olmak üzere, pamuk, baklagiller, meyve ve sebze yaygın olarak üretilmektedir. Diyarbakır'ın verimli arazileri hem tarım ve hayvancılık açısından, hem de tarıma dayalı sanayi açısından büyük potansiyel mevcuttur. Yaşanan Pandemi süreci ve özellikle bölgemizde bu yıl etkisini en yüksek düzeyde gösteren kuraklığın yaşanmasın tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızı ve üreticilerimizi çok zor durumda bırakmıştır. Yağışların yarı oranda eksilmesi nedeniyle 20 milyon dönüm arazisi olan GAP bölgesinin 10 milyon dönüm arazisi tümüyle kuraklıktan etkilenmiştir. Kuraklıktan etkilenmeyen alanlarda da çiftçilerin elinde yeterli sulama imkanı olmadığı için verim kaybı yaşanmıştır. Bizler özellikle yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. En azından dönüm başına bugüne kadar girdi olan 500 lira desteklenirse üreticilerimiz önümüzdeki yıl ekim yapabilir. Aksi taktir de üretimini borçla yapmaya çalışan çiftçilerimiz desteklenmezse seneye ekim yapamazlar. Bölgemizde yapımı devam eden Silvan Barajı ve sulama alt yapı projeleri ve sulama kanallarının bir an evvel tamamlanarak faaliyete geçmesi de büyük önem taşımaktadır" dedi. - DİYARBAKIR

CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi
CHP Ekonomi Masası heyeti DTB üyeleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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