CHP Ekonomi Masası Heyeti Avanos'ta yer altı seramik müzesini gezdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Avanos ilçesindeki kayadan oyma Güray Yeraltı Seramik Müzesi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası Heyeti, Avanos ilçesindeki kayadan oyma Güray Yeraltı Seramik Müzesi'ni ziyaret etti.

Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları, Ürgüp ilçesinde ise turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen heyet, daha sonra Avanos ilçesine geçti.

Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ı makamında ziyaret eden heyet üyeleri, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede turizme açık bulunan ve seramik tarihine ışık tutan müzeyi gezen heyet, çeşitli el sanatı ürünlerinin üretildiği atölyeleri ziyaret etti.

CHP Ekonomi Masası Heyeti, gezinin ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan