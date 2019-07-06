CHP'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilk tepki

CHP'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilk tepki

CHP'li Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasıyla ilgili olarak, "Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir" dedi.

CHP'den Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilk tepki

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu da gördük. Bağımsız TCMB'nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar 'Bizim ekonomi yönetimimize güvenin' deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA."

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