CHP'den açıklanan yeni asgari ücrete tepki: 2 bin 825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir

Asgari ücret önerisi 3 bin 100 lira olan CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, 2 bin 825 lira olarak açıklanan yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Ağbaba, "Asgari ücrete yapılan zam kuru ekmeğe gelen zamdan daha düşük kaldı. 2825 lira ücret asgari geçim değil, azami sefalet ücretidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021'den itibaren geçerli olacak yeni asgari ücrete ilişkin yazılı açıklamada bulundu. 2825 lira ücretin "asgari geçim değil, azami sefalet ücreti" olduğunu, açıklanan asgari ücretin milyonlarca çalışanın açlığını gidermediği ve sofrasında bir yılda eksilen ürünleri geri getirmeyeceğini ifade eden CHP'li Ağbaba şu değerlendirmelerde bulundu:

"KURU EKMEĞE GELEN ZAMDAN DAHA DÜŞÜK KALDI"

"Açıklanan asgari ücret milyonlarca çalışanın açlığını gidermediği gibi sofrasında bir yılda eksilen ürünleri geri getirmemiştir. Son bir yılda; yumurtanın fiyatı yüzde 76, domatesin fiyatı yüzde 68, kuru soğanın fiyatı yüzde 38, mercimeğin fiyatı yüzde 67, 1 litre yağın fiyatı yüzde 43, etin fiyatı yüzde 37, unun ve ekmeğin fiyatı ortalama yüzde 25 artarken, asgari ücrete devletin verdiği zam oranı yüzde 21 olmuştur. 2825 TL günlük 17 liraya denk gelmektedir. Marketlerinde bebek mamasına, peynire ve yağa alarm takılan bir ülkede, asgari ücretli temel gıda maddelerini kiloyla değil, taneyle almaya devam edecektir."

"ASGARİ ÜCRETLİ SON BİR YILDA EN AZ 14 ADET ÇEYREK ALTIN KAYBETMİŞTİR"

"Asgari ücretli 2019 Aralık ayından 2020 Aralık ayına her ay en az 1,16 adet toplamda en az 14 adet çeyrek altın kaybetmiştir. 2019 yılında yıllık toplam asgari ücret ile ortalama 50 adet çeyrek altın alınabilirken, 2020 yılında yıllık asgari ücret ile toplam 36 adet çeyrek altın alınabiliyor. Son bir yılda her ay asgari ücretli ortalama 1,16 çeyrek altın kaybetmiştir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba.

"2825 TL ASGARİ GEÇİM DEĞİL, AZAMİ SEFALET ÜCRETİDİR"

"Türkiye'de süregelen ekonomik kriz, 2020 yılında salgının yarattığı krizle birlikte daha da derinleşti. Temel gıda maddelerin fiyatlarından faturalara, vergilerden döviz kurlarına kadar her şey katlanarak arttı. Çalışanlar daha da yoksullaştı. Böyle bir ortamda artan enflasyonun da göz önüne alarak asgari ücretin en azından yaşanabilir bir seviyeye çekileceğine dair umutlanan işçiler, açıklanan 2825 TL ile büyük hayal kırıklığına uğramış durumda.

Bu ücret, TÜİK'in resmi olarak açıkladığı gıda fiyatlarının artış oranını bile karşılamadığı gibi Türkiye'yi Euro bazında Avrupa'da sondan 2. sıraya sabitlemiş oluyor. Emekçinin cebindeki paranın korunması bir yana her gün cebinden çalındığı bir ülke olarak 2021 yılında da iktidar işçilere 'asgari geçimi' değil, 'azami sefaleti yaşatacaktır."

CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 3 BİN 100 LİRAYDI

CHP, yeni yıl için asgari ücret önerisini en az 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. CHP'den yapılan paylaşımlarda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli" ifadeleri kullanılmıştı.

Paylaşımlarda şu ifadelere yer verilmişti;

"Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerimiz en az 3 bin 100 TL. 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hak ediyor. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı. Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı."