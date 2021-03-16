Chiliz (CHZ) Coin yorum - Litecoin (LTC), Uniswap (UNI) coin güncel yorum ve analizi - 16 Mart

Kripto piyasası yükselmeye devam ediyor. Kripto anahtar para birimi Bitcoin'in (BTC) 60.000 ABD Doları seviyesinin altına kadar hafif konsolidasyonu, bunu değiştirecek hiçbir şey yapmıyor. Fiyatlarda daha fazla artış şansı genel piyasada yüksektir. Chiliz (CHZ) Coin yorum - Litecoin (LTC), Uniswap (UNI) coin güncel yorum ve analizi - 16 Mart

Kripto para birimi Bitcoin'deki (BTC) yükseliş, geçtiğimiz ticaret haftasında yatırımcılar arasında çoğunlukla olumlu bir ruh hali sağladı. Birçok kripto para birimi, ticaretin son saatlerinde yüzde 10'dan fazla konsolide olsa da, haftalık karşılaştırmada hala bir fiyat artışı gösterebilirler. Bitcoin şu anda 60.000 ABD Dolarını aştıktan sonra yeniden 56.000 ABD Dolarının altında listeleniyor, ancak yatırımcılar açısından şu an için aşırı değerlenmemesi gerekiyor. Fiyatın ikiye katlanmasından sonra, 30.000 ABD Doları'ndaki güçlü desteğe bağlı olarak, kâr elde etme yalnızca geçici olmalıdır.

İlk 10 Altcoin arasında en iyi fiyat gelişimi: Litecoin (LTC)

Litecoin'in fiyatı, 160 USD alanındaki destek bölgesinin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesinden bu yana olumlu bir şekilde gelişti. İşlemin son 14 gününde, LTC fiyatı 40 yüzde puanın üzerinde yükseldi ve aylık 230 dolara yükseldi . Litecoin, son iki işlem gününde bir miktar geriledi, ancak şu anda 200 USD'nin üzerinde tutabiliyor.

Boğa varyantı (Litecoin)

LTC fiyatı EMA20'nin (kırmızı) üzerinde 198 USD'de kalabilir ve yeşil yükseliş çizgisini savunabilirse, 219 USD'ye doğru bir artış planlanmalıdır. Burada, üst düzey yukarı doğru hareketin 161 Fibonacci uzantısı çalışır. LTC fiyatı bu direncin üstesinden gelirse ve 230 ABD doları olan haftalık en yüksek seviyeye yükselirse, bir yön kararı planlanmalıdır. Bu direnç seviyesi de kırılırsa, yıllık en yüksek 246 USD'ye doğru bir atılım muhtemeldir. Boğalar daha sonra dinamik olarak kırmızı direnç alanını aşmayı başarırsa ve günlük 255 ABD doları kapanış fiyatını kırarsa, ilk fiyat hedefi 265 ABD dolarından etkinleştirilir. Günlük grafikteki 200 Fibonacci uzantısı burada çalışıyor.

Ancak LTC fiyatı bu fiyat işaretinin üzerindeki gün sona erdiğinde, 280 USD'deki pembe direnç alanına yükselmesi düşünülebilir. Bu alan Aralık 2017'de zaten önemli bir grafik işaretiydi, bu nedenle kar elde etmek sürpriz olmamalı. Litecoin de bu güçlü direnci kırarsa ve 287 USD'nin üzerinde stabilize olabilirse, ardından 314 USD'ye bir artış planlanmalıdır. Bu yatay direniş, Aralık 2017'de büyük önem taşıyordu. Boğalar bu fiyat işaretini günlük kapanış fiyatında aşmayı başarırsa, 340 USD'deki 261 Fibonacci uzatması odak noktası haline gelecektir. Orta vadede tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 367 ABD dolarına en fazla artış düşünülebilir. Bununla birlikte, bu daha fazla dostane bir genel pazar gerektirir.

Ayı varyantı (Litecoin)

Öte yandan, LTC oranı dinamik olarak 200 ABD doları alanındaki çapraz desteğin altına düşerse, mavi destek bölgesi yeniden odak noktası haline gelir. Ayılar Litecoin'i günlük kapanış fiyatının 191 USD'nin altına itmeyi başarırsa, 182 USD'de EMA50'nin (turuncu) yeniden test edilmesi planlanmalıdır. Bu fiyat işareti de durmazsa, süper trende 169 USD seviyesinde bir düşüş düşünülebilir. Burada boğa kampı yeniden aktif hale gelmelidir. Bu önemli destekten de vazgeçilirse, turuncu destek alanına bir nüksetme olasılığı yüksektir. Bu çapraz destek, son 30 günün geçmişini ve EMA100'ü (sarı) gösterir. Kripto piyasasında daha güçlü bir konsolidasyon varsa, 144 USD'ye düşüş göz ardı edilemez. Maksimum düşüş fiyatı hedefi şu anda 125 ABD dolarıdır. Bu destek markası, Ocak 2021'de birkaç kez test edilmişti. Ek olarak, EMA200 (mavi) bu fiyat seviyesinde çalışır.

Göstergeler (Litecoin)

RSI göstergesi şu anda açıkça güneye işaret ediyor ve fiyat zayıflığı devam ederse nötr bölgeye geri dönme tehdidinde bulunuyor. MACD göstergesi şu anda hala bir alım sinyali gösteriyor, ancak önümüzdeki günlerde bir satış sinyaline dönüşebilir. Haftalık bir perspektiften bakıldığında, her iki gösterge de aktif bir satın alma sinyaline sahip olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, her iki gösterge de biraz güney eğilimindedir.

İlk 10 Altcoin arasında en kötü fiyat gelişimi: Uniswap (UNI)

DeFi projesi Uniswap'teki artış, birkaç yükseliş ayının ardından şu anda durma noktasına geliyor. 161 Fibonacci uzatmasına 37,57 ABD Dolarına ulaştığından beri, UNI oranı son yedi işlem gününde konsolide edilerek şu anda 29,87 ABD Dolarına yükseldi. 28.93 USD'lik alanda, Uniswap yönsel bir karar verecek. Burada EMA20'yi (kırmızı) günlük grafikte bulabilirsiniz.

Boğa varyantı (uniswap)

Defibrilasyon sektöründeki gelişme hala çok iyimser olarak tanımlanabilir. Büyük DeFi-Coins'lerden biri olan Uniswap, merkezi olmayan finansal çözümlere artan ilgiden yararlanıyor. EMA20 alanında UNI oranı yükselirse, 127 Fibonacci uzantısına başka bir saldırı planlanmalıdır. UNI fiyatı bu direncin üstesinden gelirse, kırmızı direnç bölgesi alanındaki haftalık yüksek seviye tekrar yatırımcıların odağına kayar. Ayrıca 138 Fibonacci uzantısı burada 33.01 USD'de bulunabilir. Gün sonunda boğalar UNI fiyatını haftanın en yüksek seviyesi olan 33.67 USD'nin üzerine çıkarmayı başarırsa, sarı yatay direnç çizgisine bir artış planlanmalıdır.

Bu 34.98 USD'de çalışıyor. Bu direnç dinamik olarak aşılırsa, 161 Fibonacci uzantısı alanında tüm zamanların en yüksek seviyesi odak noktası haline gelir. 37,82 ABD dolarının üzerindeki günlük kapanış fiyatı, bir sonraki hedef fiyatı 45,69 ABD dolarından etkinleştirir. 200 Fibonacci uzantısı burada çalışır. Orta vadede, 261 Fibonacci uzantısına 58,44 USD'den bir artış bile düşünülebilir. Bu, fiyatın mevcut seviyeden neredeyse yüzde 100 artabileceği anlamına gelir. Merkezi olmayan finansal yatırımlara sürekli ilgi, Uniswap'in fiyatını 2021'de 63.07 ABD dolarına bile götürebilir. Saatlik grafikteki 461 Fibonacci uzantısı burada çalışır.

Ayı varyantı (uniswap)

Öte yandan, Uniswap'ın fiyatı önemli ölçüde düşerse ve günlük kapanış fiyatında EMA20'yi kırarsa, yeşil yukarı doğru trend çizgisine geri dönüş planlanmalıdır. 3 Şubat 2021'in en yüksek seviyesi de bu bölgede görülüyor .. Eğer UNI oranı bu çapraz desteği dinamik olarak kırarsa, 22.98 USD ile süper trende nüksetme olasılığı yüksektir. EMA50 (turuncu) da bu fiyat işaretinde çalışıyor. Boğa güreşçisi yatırımcılar muhtemelen buraya tekrar girmek isteyeceklerdir. Beklentilerin aksine, bu destek seviyesi günlük kapanış fiyatının altına düşerse, turuncu destek alanına kadar bir konsolidasyon düşünülebilir.

Bu, 21,55 USD ile 20,67 USD arasındadır. Yukarı hareketin 78 Fibonacci düzelmesi de 20.67 USD seviyesinde. Ayılar bu desteğin altını dinamik olarak kesebilirse, 18,82 ABD Dolarındaki düşük trend odak noktası haline gelecektir. Alt Bollinger bandı da burada bulunabilir. Çoklu yeşil destek alanında maksimum düzeltme göz ardı edilemez. Bu tutar 17,87 USD ile 17,21 USD arasındadır. Burada UNI rotası geçmişte defalarca kuzeye döndü. EMA100 (sarı) da bu bölgede bulunabilir. Şimdilik, bu destek bölgesi maksimum düşüş fiyatı hedefi olarak görülmelidir.

Göstergeler (Uniswap)

RSI şu anda 58'de hafif güneyde seyrediyor ve fiyatların daha da zayıflaması durumunda tarafsız bölgeye kayma tehdidinde bulunuyor. Buna ek olarak, MACD göstergesi günlük bazda bir satış sinyalini etkinleştirdi ve bu da UNI fiyatını daha da güneye götürebilir.

En iyi 10 istikrar

İlk 10 altcoin'e bir bakış, bu ticaret haftasında karışık bir tablo gösteriyor. Kripto anahtar para birimi Bitcoin (BTC) şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 61.795 USD'den yaklaşık 10 puan kaybediyor olsa da, haftalık bazda hala yüzde 9'luk iyi bir fiyat artışından tasarruf ediyor. Yüzde 7,5 ile Litecoin (LTC) ve yüzde 7 fiyat primiyle Binance Coin BNB de yükselişte. Bununla birlikte, kripto rezerv para biriminin mevcut kar elde etmesi, birkaç ilk 10 Altcoin ile resmi biraz bulanıklaştırıyor. Kaybedenler listesine, fiyatta yüzde 12'lik bir düşüşle ilk 10 Uniswap (UNI) arasında yeni gelenler başkanlık ediyor.

Cardano (ADA) da değer kaybetmeye devam ediyor ve bir önceki haftaya göre yüzde 10 daha düşük. Ripple (XRP) de yüzde yedi puanın üzerinde bir fiyat indirimi ile zayıf. 1 Mart'taki son altcoin analizinden bu yana sıralamada birkaç değişiklik oldu. Polkadot (DOT), Cardano'nun önünde bir sıra yukarı çıkabilir ve dördüncü sırayı alabilir. Litecoin (LTC) ise haftalık güçlü performansına rağmen bir sıra kayarak 8. sıraya geriledi ve Uniswap'e yedinci sırayı bıraktı. Dokuzuncu sırada Chainlink (LINK) ve 10. sıradaki tecrübeli Bitcoin Cash (BCH) bir sıra geriliyor.

Haftanın Kazananı ve Kaybeden

İşlem haftasının başında, ilk 100 altcoinin gelişimi, 15 Mart Pazartesi gününe göre daha da olumlu bir etkiye sahipti. Son 12 saatlik ticarette, tüm kripto piyasasında artan kar elde ediliyor. Kripto rezerv para biriminin mevcut konsolidasyonu nedeniyle, birçok ilk 100 Altcoin'in değeri de düşüyor. Bununla birlikte, ilk 100 Altcoin'in yaklaşık yüzde 60'ı haftalık bazda bir fiyat artışı gösteriyor. İlk 100 Altcoin'in neredeyse 30'u, çift haneli bir değer artışı rezervasyonu yapabilir. Haftanın açık ara en iyi performansı 380 puanlık artışla Chiliz (CHZ) oldu.

Yüzde 173 ile Holo (HOT) ve yüzde 160 fiyat primi ile Hedera Hashgraph da yükselişte. Harmony (ONE) ve Decentraland (MANA) da yüzde 140'ın üzerinde bir fiyat artışı ile ikna edebilir. Öte yandan, ticaretin son birkaç haftasında birkaç daha iyi performans gösteren kişi, kar alımının artmasına neden oldu. Özellikle, yüzde 50 fiyat düşüşüne sahip NEM (XEM) , Symbol Mainnet'in bugünkü lansmanından sonra önemli bir fiyat düzeltmesiyle başa çıkmak zorunda . Voyager Token (VGX) ve kripto para birimi Fantom (FTM), önceki haftalardaki yükselişin ardından yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Daha düşük performans gösterenler, yüzde 16 ile ICON (ICX) ve yüzde 14 fiyat düşüşüyle ??Synthetix Network Token (SNX).

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