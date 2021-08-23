Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor
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Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor

Chevrolet, Bolt model araçlarını geri çağırıyor
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Dünyaca ünlü otomotiv devi General Motors, yangın riski nedeniyle Chevrolet Bolt marka otomobillerini geri çağırdı.

ABD'li otomotiv devi General Motors, yangın riski oluşturduğu gerekçesiyle geri çağırdığı Chevrolet Bolt elektrikli araçlarının sayısını artırdı.

ONARIM MALİYETİ 1 MİLYAR DOLARI BULABİLİR

LG'nin üretmiş olduğu bataryaları kullanan Bolt'un 2019-2022 model arası üretilmiş olan 73 bini geri çağırıldı. Geri çağırma kapsamında yapılacak onarımların toplam maliyetinin 1 milyar doları bulabileceği belirtildi.

HYUNDAI 900 MİLYON DOLAR HARCAMIŞTI

Teknoloji devi LG, GM'nin geri çağırdığı otomobillere ilişkin olarak müşteri ve iş ortaklarıyla aktif şekilde çalışmaya başladı. Hyundai Motor, yangın riski nedeniyle 82 bin elektrikli aracını geri çağırmış, LG üretimi olan bataryaları değiştirmek için 900 milyon dolar harcamıştı.

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