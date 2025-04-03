Chelsea Tottenham maç özeti ve golleri! (VİDEO) Chelsea Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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CHELSEA TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

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CHELSEA TOTTENHAM ÖZET

Chelsea Tottenham maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Chelsea Tottenham maçı 1-0'lık Chelsea devam ediyor.

CHELSEA TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Chelsea Tottenham maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.