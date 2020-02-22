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Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında Chelsea, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 yendi.

22.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:28
Chelsea, Tottenham'ı iki golle yendi

İngiltere Premier Lig'de oynanan 27. hafta maçında , konuk ettiği 'ı 2-1 yendi.

Ligde dört haftadır kazanamayan Chelsea, Stadı'nda Tottenham'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 15. dakikada Olivier Giroud ve 48. dakikada Marcos Alonso'nun ağları sarsmasıyla rakibini 2-1 yendi. Tottenham'ın tek golünü, 89. dakikada Chelseali Antonio Rüdiger kendi kalesine kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Chelsea, 44 puana yükselerek ligde dördüncü sıradaki yerini korumayı garantiledi. Tottenham ise 40 puanda kaldı.

Kaynak: AA
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