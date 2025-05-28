Real Betis ile İngiliz ekibi Chelsea'nin müsabakası TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Halil Umut Meler olacak. Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek. Chelsea Real Betis maçı nerede hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

CHELSEA REAL BETİS MAÇI NEREDE HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ STATTA OYNANIYOR?

Real Betis ile Chelsea, UEFA Konferans Ligi tarihindeki dördüncü finalde yarın karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak final, TSİ 22.00'de başlayacak.

UEFA tarafından ilk olarak 2021-2022 sezonunda düzenlenen organizasyonda İtalya'nın Roma ve Hollanda'nın Feyenoord ekipleri karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Roma, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaşan ilk ekip oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez bir İspanyol ekibi finalde boy gösterecek.

Bugüne kadar oynanan 3 finalde 3 kez İtalyan takımı yer alırken, bir Hollanda, bir İngiliz ve bir de Yunan ekibi mücadele etti.

Real Betis ile Chelsea'yi karşı karşıya getirecek müsabakada İspanyol ekipleri ilk kez bu kupada finalde yer alacak, İngiliz takımları ise ikinci kez final mücadelesi verecek.