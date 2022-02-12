Chelsea-Palmeiras finali nefes kesti! FIFA Kulüpler Dünya Kupası tarihi bir zafere sahne oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Maviler, rakibini 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

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HAVERTZ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Chelsea, 55. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçerken Palmeiras'ta Raphael Veiga bu gole 64. dakikada cevap verdi ve normal süre 1-1 sona erdi. Uzatma devrelerinin 117. dakikasında sahneye çıkan Kai Havertz attığı golle takımına şampiyonluğu getiren isim oldu.

Kai Havertz'in gol sevinci

CHELSEA İLK KEZ ŞAMPİYON OLDU

2012 finalini bir diğer Brezilya ekibi Corinthians'a kaybeden Chelsea, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Şampiyon takımın madalyaları

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