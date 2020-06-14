HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Chelsea’nin Panzer fabrikası

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz gün Alman golcüleri Timo Werner’in Chelsea’yle anlaştığını belirtmiş ve “Werner’in yerini doldurmak çok zor olacak.

Chelsea’nin Panzer fabrikası
14.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:49

Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, geçtiğimiz gün Alman golcüleri Timo Werner’in Chelsea’yle anlaştığını belirtmiş ve “Werner’in yerini doldurmak çok zor olacak. Onu klonlayamayız. Eğer Werner giderse asıl iş 34 golün yerini doldurmak olacaktır. Bu başlıca hedefimiz ve bunu sadece bir oyuncu ile gerçekleştiremeyiz." demecini vermişti.

Timo Werner’in transferinde henüz resmî bir açıklama yapılmamış olsa da Chelsea’nin “Panzer” fabrikasına göz atmak için ideal bir ortam oluşmuş durumda.



Robert Huth



Çok genç yaşlardayken Union Berlin’de kendisine bir yer bulan Robert Huth, 2001 yılında Chelsea’ye transfer olmuştu. Henüz 17 yaşındayken Mavili formayı giyen Huth, Claudio Ranieri tedrisatında kalmış ve ilk maçına 2001-2002 sezonunun son haftasında (Aston Villa maçı) çıkmıştı.

1,91 santimetrelik savunma oyuncusu, “Chelsea’de Yılın Genç Oyuncusu” ödülünü art arda üç defa kazanmıştı. 2006-2007 sezonunda Middlesbrough’a transfer olduğunda Maviler’de 62 maça çıkmış ve iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Huth, savunmadaki hava hâkimiyeti ve tekniği ile öne çıkarken hücumda verdiği sürpriz katkıyla değerine değer katıyordu.
HuthImago




Michael Ballack



Huth 2006 yazında Stamford Bridge’den ayrıldığında bir başka yıldız Alman, Maviler’e geliyordu.


Almanya Milli Takımı’nın kaptanı olan ve saf yetenekleriyle büyüleyen Michael Ballack, 2010 yazına kadar Ada’da kalmış ve 167 maçta 26 gol atmıştı.

Gol ve asist rakamlarından ziyade tekniği, takım yönetimi ve çift yönlü verimiyle adeta kulübün figür isimlerinden biri olmuştu. Bir Premier Lig, üç FA Cup şampiyonluğunda ve 2008 Şampiyonlar Ligi finalinde takımda yer almıştı.



Marko Marin



Marko Marin, Chelsea’da aradığı hayalindeki kariyeri hiçbir zaman inşa edemedi. Halbuk, 2012 yazında 13 milyon pound karşılığında takıma geldiğinde hızı ve tekniğiyle “süper yıldız” olması bekleniyordu. Fakat öyle olmadı.

2013 yazında Sevilla’ya, 2014 yazında Fiorentina’ya, 2015 kış ayında Anderlecht’e, aynı yılın yaz ayında Trabzonspor’a kiralanmış ve 2016 yazında bonservisiyle birlikte Olympiacos’a gönderilmişti.



Andre Schurrle



Marin kadar olmasa da Andre Schurrle de bir hayal kırıklığıydı. 2013 yazında 25 milyon pound karşılığında Chelsea’ye geldiğinde Mainz ve ve Bayer Leverkusen’de dolu dolu bir kariyer hazırlamıştı.

Chelsea’deki iki yılında ise Fulham’a karşı 2013-2014 sezonunda yaptığı hat-trick, Paris Saint-Germain maçındaki golü ve birkaç ikonik pası dışında kayda değer bir şey yapamadı.





Antonio Rüdiger



Bir süre Stuttgart ile Roma arasında mekik dokuyan Antonio Rüdiger, 2016-2017’de sergilediği performansın ardından değerini üç kat arttırarak Chelsea’ye transfer olmuştu.

2017 yazından beri Maviler’de forma giyen Antonio Rüdiger; hava toplarındaki liderliği, top çalmadaki ustalığı ve bazı maçlardaki sürpriz kafa golleriyle takımın adeta vazgeçilmezi oldu.


Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi Spor
Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek Spor
Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız Spor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor Spor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız Spor
Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı Spor
Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu: Quaresma defteri kapandı, Talisca bütçeye uygun olursa gelebilir
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Premier Lig'in başlamasına günler kala Norwich Cityli oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Çıplak halde yaptığı antrenmanla olay olan güzel sporcu ringlere dönüyor
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı Rui Vitoria'ya teklif yaptı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Kupadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Dortmund, Haaland'ın son dakika golüyle Düsseldorf'u mağlup etti
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Oyundan alınan Trabzonsporlu Nwakaeme, karara tepki gösterdi
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş'ın kampanyasına yapılan yardım 1 günde 3 milyon TL'yi aştı
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 1. kanal gerilimi: Herkes haddini bilecek
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Rıdvan Dilmen'den ilginç Emre Belözoğlu iddiası: İlk 11'i o belirlemiştir, kendini de oyuna sokmuştur
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat İrem Derici Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Semih Özsoy Metin Oktay Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Beşiktaş
Şu an buradasınız: Chelsea’nin Panzer fabrikası - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 19:02:08. #1.14#
title