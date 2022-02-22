Chelsea - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Chelsea - Lille maçı şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Chelsea - Lille bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Chelsea - Lille maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen müsabakada Chelsea - Lille karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Chelsea - Lille maçı şifresiz mi? Chelsea - Lille maçı hakemi kim? Chelsea - Lille maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Chelsea - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 22.02.2021 Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.
Chelsea - Lille UEFA Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN'den yayınlanacak.
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