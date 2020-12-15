Chelsea, deplasmanda Wolverhampton'a son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu
İngiltere Premier Ligi'nin 13. haftasında Chelsea, öne geçtiği maçta Wolverhampton'a son dakika golüyle 2-1 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Maviler, öne geçtiği karşılaşmada rakibine son dakika golüyle mağlup oldu.
Karşılaşmada Chelsea'nin golü 49. dakikada Olivier Giroud'den geldi. Wolves'un golleri ise 66. dakikada Podence ve 90+5. dakikada Neto'dan geldi.
HAFTAYA DERBİ VAR
Premier Lig'de üst üste 2 mağlubiyet alan Londra ekibi 22 puanda kalırken Wolverhampton, puanını 20'ye yükseltti. Chelsea, gelecek hafta West Ham United ile Londra derbisine çıkacak. Wolves ise Burnley deplasmanında galibiyet arayacak.