Chelsea'deki Tecavüz Skandalının Merkezindeki Kadın Futbolcu Tüm Detayları Paylaştı

İngiltere'nin dünyaca ünlü kulübü Chelsea'nin genç kadın futbol takımında yaşanan taciz ve tecavüz skandalı, tüm dünyanın gündemine oturdu. O dönem Arsenal'den Chelsea genç kadın takımına imza atan ve olayın merkezinde yer alan Darcy Wells, yaşadıklarını ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Şu anda 19 yaşındaki Darcy Wells, mükemmel bir kariyer planlarken, psikolojik tedavi görmesine neden olan olayları Daily Mail gazetesinden Adam Crafton'a anlattı.

TRAVMASINI PAYLAŞMA KARARI ALDI

Uzun süren randevu çabalarının ardından birçok kez konuşmaktan vazgeçen Darcy Wells, sonunda psikolojik travma yaşamasına neden olan çirkin olayı paylaşma yoluna gitti. Arsenal'den Chelsea genç kadın takımına ilk gittiğinde büyük umutları olduğunu belirten Darcy Wells "John Terry ve Jose Mourinho beni yakından takip ediyordu. Bana çok yetenekli olduğumu ve ileride başarılı bir kariyerin beni beklediğini söylemişlerdi. Ancak kendime mentor olarak seçtiğim Shane Hughes'ün bana yaptıkları tüm hayatımı alt üst etti" dedi.

"ÇOCUK OLDUĞUM İÇİN ÇOK KORKTUM"

Henüz 12 yaşındayken Arsenal'den ayrılarak Chelsea'nin yolunu tutan Darcy Wells, Shane Hughes'ü kendisine yol göstermesi için mentor olarak tutar. Birlikte çalışmaya başlayan ikiliden Shane Hughes'ün tavırları bir süre sonra değişir. Darcy Wells, yaşadıklarını "Shane Hughes bir süre sonra vücuduma dokunmaya başladı. Futbol ve antrenman ile ilgisi olmayan dokunmaların sayısı gün geçtikçe arttı. Daha sonra benden telefon numaramı istedi ve bana açık seçik mesajlar atmaya başladı. Daha 12 yaşındaydım… Çocuk olduğum için çok korktum. Bu nedenle yaptıklarını kimseye anlatamadım" şeklinde anlattı.

TACİZCİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Telefonuna gelen açık seçik mesajları öğretmeninin fark etmesi ile ailesine haber verilen Darcy Wells, Shane Hughes ile çalışmayı bırakır. Yaşadıkları nedeniyle zor günler geçiren Darcy Wells'in performansında da düşüş yaşanır. Yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Darcy Wells, Chelsea kadın futbol takımının başına Shane Hughes'ün getirilmesi ile bir kez daha şok yaşar.

ANTRENMAN SAHASINDA TECAVÜZ ETTİ

Takımın başına geldikten sonra Darcy Wells'e karşı tacizleri artan Shane Hughes, genç kıza antrenman sahasında defalarca tecavüz eder. Aralarında geçenleri kimseye anlatmaması için Darcy Wells'i tehdit eden Shane Hughes, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından görevinden istifa eder.

KIZ KARDEŞİNE DE TACİZDE BULUNMUŞ

Darcy Wells, Shane Hughes'ün sadece kendisine taciz ve tecavüzde bulunmadığını, o dönem 16 yaşında olan kız kardeşi Paris'in de telefonunu istediğini söyledi. Benzer tacizleri kardeşine de yaptığını belirten Darcy Wells, şunları söyledi:

"Ben henüz 12 yaşında olduğum için korkudan konuşamadım. Ancak kardeşime de benzer hareketlerde bulununca Shane Hughes'ün maskesi ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan Shane Hughes, işinden istifa etmek zorunda kaldı. Ben ise yaşadıklarımı hiçbir zaman unutmadım. Psikolojim bozulduğu için okulu bırakmak zorunda kaldı. Chelsea'deki kariyerim de pek iyi gitmedi. Bir türlü kendimi toparlayamadım. Daha sonra psikolojik tedavi görmek için hastaneye yattım. Ancak hayatım bir kez mahvolmuştu. Yapmak istediğim hiçbir şeyi hayata geçiremedim. Umarım bu anlattıklarım benim gibi taciz ve tecavüz mağduru genç kızlara cesaret olur. Onlar da yaşadıklarını iğrenç olayları anlatmaktan korkmazlar. Çünkü korktuğunuz zaman işer daha da kötüye gidiyor."