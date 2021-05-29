Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya iyi başlayan Maviler'de Timo Werner kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. Sosyal medyaya da damga vuran Alman golcü için Türk kullanıcılar esprili paylaşımlarda bulundu.
Devler Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Chelsea ve Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takımında önemli gol fırsatlarını değerlendiremediği maçta Maviler'in forveti Timo Werner kaçırdığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Alman golcünün değerlendiremediği fırsatlar sosyal medyada da gündem oldu. Türk kullanıcıların esprili paylaşımları büyük beğeni topladı.