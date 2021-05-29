Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu

Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya iyi başlayan Maviler'de Timo Werner kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. Sosyal medyaya da damga vuran Alman golcü için Türk kullanıcılar esprili paylaşımlarda bulundu.

Devler Ligi finalinde iki İngiliz ekibi Chelsea ve Manchester City karşı karşıya geliyor. İki takımında önemli gol fırsatlarını değerlendiremediği maçta Maviler'in forveti Timo Werner kaçırdığı gollerle karşılaşmaya damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alman golcünün değerlendiremediği fırsatlar sosyal medyada da gündem oldu. Türk kullanıcıların esprili paylaşımları büyük beğeni topladı.

Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu
Şampiyonlar Ligi finali öncesi rakibi Guardiola'nın taklidini yapan Tuchel, kameralara yakalandı
Şampiyonlar Ligi finali öncesi rakibi Guardiola'nın taklidini yapan Tuchel, kameralara yakalandı
Ali Gülhan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Hadise Gülşen Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 23:07:01. #1.14#

title