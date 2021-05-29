Chelsea'de Timo Werner, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle sosyal medyada gündem oldu

Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya iyi başlayan Maviler'de Timo Werner kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. Sosyal medyaya da damga vuran Alman golcü için Türk kullanıcılar esprili paylaşımlarda bulundu.