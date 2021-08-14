Chelsea, başkent derbisinden üç puanla ayrıldı
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Chelsea, başkent derbisinden üç puanla ayrıldı

Chelsea, başkent derbisinden üç puanla ayrıldı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan ilk hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti.

Hafta içinde UEFA Süper Kupa'yı kazanan Chelsea, yeni sezonun ilk haftasındaki başkent derbisinde Crystal Palace'ı ağırladı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Marcos Alonso'nun şık frikik golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Christian Pulisic ve 58. dakikada Trevoh Chalobah'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Chelsea'nin kulüp rekoru kırarak renklerine bağladığı eski futbolcusu Romelu Lukaku, bu maçta kadroda yer almadı.

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Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, 41. dakikada Jamie Vardy'nin attığı golle Wolverhampton'ı 1-0 yendi.

Milli futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Everton-Southampton: 3-1

Watford-Aston Villa: 3-2

Burnley-Brighton Hove Albion: 1-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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