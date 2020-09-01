Charlie Hebdo'dan Müslümanlara ağır tahrik Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu.

Yaptığı provokatör çizimlerle tanınan sözde mizah, özde İslam düşmanı Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu.

Provokatif karikatürleriyle meşhur Fransız Charlie Hebdo, yine İslam'a saldırmaya hazırlanıyor. Pemgamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e yönelik karikatürleri ve sonrasında uğradığı saldırı ile 2015 yılında gündeme gelen Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, peygamber efendimizin tartışmalı karikatürlerini yeniden yayımlayacağını duyurdu. Derginin çoğunluk sahibi Laurent Sourisseau, "Asla yılmayacağız" ifadelerini kullandı.14 suç yöneltilen davanın yarın Fransa'nın başkenti Paris'te başlayacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU ?

Charlie Hebdo Ocak 2015 tarihinde peygamber efendimiz Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştu. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

Kaynak: DHA