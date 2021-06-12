Nacer Chadli 2 yıl daha Başakşehir'de
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Nacer Chadli 2 yıl daha Başakşehir'de

Nacer Chadli 2 yıl daha Başakşehir'de
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllığına sözleşme yeniledi.

Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Nacer Chadli ile 2 yıllığına sözleşme yeniledi.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.

Turuncu-lacivertlilerde kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezonda da kupalar almak için mücadele edeceklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görüşürüz" ifadesini kullandı.Nacer Chadli, geçen sezon başında formasını giydiği Medipol Başakşehir'de 18 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir karşılaşmada ise 1 gol kaydetti. Chadli, İstanbul ekibiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta ter döktü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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