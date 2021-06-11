Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti

9 Haziran 2021 tarihli Cezayir Ek Bütçe Kanunu'nda yapılan mevzuat değişikliği ile;-3 yaşından küçük ikinci el binek araçlar ithal edilebilecektir,-Her vatandaş, bu haktan 3 yıl içinde bir kez yararlanabilecektir,-İthalat bedeli Cezayir'de açılacak döviz hesaplarına ithalatçı tarafından...