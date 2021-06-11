Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti

Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti
Habermetre - Haberler | Toplum

9 Haziran 2021 tarihli Cezayir Ek Bütçe Kanunu'nda yapılan mevzuat değişikliği ile;-3 yaşından küçük ikinci el binek araçlar ithal edilebilecektir,-Her vatandaş, bu haktan 3 yıl içinde bir kez yararlanabilecektir,-İthalat bedeli Cezayir'de açılacak döviz hesaplarına ithalatçı tarafından...

9 Haziran 2021 tarihli Cezayir Ek Bütçe Kanunu'nda yapılan mevzuat değişikliği ile;

-3 yaşından küçük ikinci el binek araçlar ithal edilebilecektir,

-Her vatandaş, bu haktan 3 yıl içinde bir kez yararlanabilecektir,

-İthalat bedeli Cezayir'de açılacak döviz hesaplarına ithalatçı tarafından sağlanacak döviz ile ödenecektir,

-Konuya ilişkin uygulama yönetmeliği çıkarılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cezayir, İkinci El Binek Araçların İthalatına İlişkin Düzenlemeye Gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 21:04:45. #1.16#

title