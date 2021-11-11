Cezalar vatandaşa mı yansıtılıyor? Market çalışanlarının paylaştığı görüntüler, can sıkacak cinsten

Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında yüksek gıda fiyatları geliyor. Fahiş fiyatlar nedeniyle birçok kişinin alım gücü düşmüş durumda. Konu hakkında şikayetler artınca 5 büyük zincir markete yönelik operasyon başlatılmış ve raflardaki etiketler mercek altına alınmıştı. Açılan soruşturma kapsamında 5 büyük zincir markete ve tedarikçi konumunda bulunan bir firmaya "kartelleşme" suçundan toplamda 2.7 milyar lira ceza kesildi.

CEZALAR FİYAT ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇMEDİ

Ancak kesilen ceza sonrası şikayetler bitmedi. Vatandaşlar marketlerin fiyatları daha da artırdığını ve kesilen cezaları halka yansıttığını dile getirmeye başladı.

ZİNCİR MARKETTEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada elden ele dolaşan bir videoda 5 büyük zincir marketten birinde 2 kiloluk reçelin fiyatının 24.90'dan, 29.90'a yükseltildiği görülmüştü. Videonun altına yorum yapan vatandaşlardan tepki yağmıştı.

MARKETLERDE E ETİKETLER DEĞİŞİYOR

Yeni görüntüler ise market çalışanlarından geldi. Birçok marketin etiketleri değiştirdiği belirtilirken, çalışanlar etiketlere yansıyan zamları fotoğrafladı. Tepki çeken görüntülerde 6 kiloluk deterjanın kasım ayının ilk haftasında 39.75'ten 51.75'e yükseltildiği görülüyor. Bir diğer fotoğrafta ise 4'lü kremalı bisküvinin 5.75'ten, 8.50'ye çıkarılması yer alıyor.

İşte söz konusu görüntüler;

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