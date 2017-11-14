Ceza İnfaz Koruma Memur Adayları Yeterlilik Testinden Geçti

Gaziantep'te, ceza infaz kurumlarına alınacak sözleşmeli infaz koruma memurluğuna başvuran 6 bin 260 kişi boy ve kilo testinden geçiriliyor.



Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanlığınca gerçekleştirilen yeterlilik testi kapsamında, boy ve kilo ölçümü için Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonu önünde sıraya giren adaylar, gerekli belgeleri masalarda görevli memurlara teslim ettikten sonra içeri alındı.



Salonda oluşturulan 3 ayrı ölçüm noktası için sıraya giren adaylar, ayakkabılarını çıkardı, çıplak ayakla boy ve kilolarını ölçtürdü.



Sözleşmeli ceza infaz koruma memurluğu için yaklaşık 15 bine yakın başvuru yapıldığı, bunların ilgili komisyonca 2016'da yapılan KPSS sınav puanına göre elenerek 6 bin 260'a düşürüldüğü belirtildi.



Yapılan boy ve kilo ölçümlerini geçen adayların sözlü sınava alınacağını belirten yetkililer, Gaziantep'e 49, Diyarbakır'a ise 542 erkek ve 35 kadın olmak üzere 626 ceza infaz koruma memurunun alınacağını aktardı.



Dün başlayan ölçümler, yarın da devam edecek.



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden gelen Abdulhadi Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji bölümü mezunu olduğunu söyledi.



Çiçek, yeterlilik testini geçip sözlü sınava girebilmeyi istediğini kaydetti.