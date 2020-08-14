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Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki katına çıktı

Vatandaşın altın talebinin artması Darphane rakamlarına da yansıdı. Geçen yıl temmuz ayında yaklaşık 400 bin çeyrek altın basılırken rakam bu yıl 828 bin seviyelerin çıktı.

Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki katına çıktı
14.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:39

Koronavirüs salgını yüzünden vatandaşta oluşan altın talebi Darphane rakamlarına da yansıdı. Darphane bu yılın temmuz ayında 1 milyon 435 bin gram çeyrek altın üretimi yaparken 2019 yılının aynı ayında üretim 701 bin gramdı. Adet bazında bakıldığında 2019 yılının temmuz ayında 400 bin 211 çeyrek altın üretildi, 2020 yılının temmuz ayında ise 828 bin 990 adet çeyrek altın üretimi gerçekleşti.

Vatandaşlar altın alabilmek için kuyumcuların önünde kuyruk olurken geçen ay üretilen çeyrek altın miktarı ağırlık bazında 2017 yılının mayıs ayından bu yana gerçekleşen en yüksek ikinci üretim oldu. Geçtiğimiz haziran ayında da 1.7 milyon gram çeyrek altın üretilmişti.

"DÜĞÜNLERLE ALAKALI BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, konu hakkında yaptığı değerlendirmede "Bu yıl düğünler ile alakalı bir durum söz konusu değil. Tamamen tasarruf ile alakalı. İnsanların altına olan talepleri arttı. Hükümetin yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırma çalışmaları yeterince başarılı olamadı. 10-12 yılda sadece 600 ton kadar altın geldi" dedi.

VERGİNİN YÜKSELTİLMESİ DE TALEBİ ARTIRDI

Bu yıl mayıs ayında döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi de (BSMV) binde 2'den yüzde 1 düzeyine yükseltilmesinin de insanları fiziki altın alımına yönlendirdiğini söyleyen Yıldırımtürk, "Bu da fiziki altına talebin, dolayısı ile darphane üretiminin artmasına neden oldu. Alınan altınlar ise çok yüksek ihtimal ile yine yastık altına gidecek. Bu yıl dünyada ortaya çıkan durumdan kaynaklı insanlar zaten altına yönelmişti. Üzerine bir de BSMV'nin yüzde 1 olmasına karar verilince insanlar tercihlerini fiziki altından yana kullandı. Darphane üretiminin bu kadar artmasının en önemli nedeni vergi getirilmesidir. Vergi gelmemiş olsa altınların para karşılığı bankalarda kalır, yastık altına gitmezdi. Bu işlerin masa başında alınan kararlar ile yürümeyeceği ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

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