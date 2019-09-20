Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? 20 Eylül Cuma anlık altın fiyatları

20.09.2019 07:50

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Dün sabah, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 446 lira, cumhuriyet altını bin 824 liradan satılıyordu. Gram altın ise 273 lira idi. Dün altın fiyatlarında görülen artış ile çeyrek altın fiyatı 453 lira, gram altın fiyatı ise 276 liraya ulaştı. Peki, şu an çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 20 Eylül Cuma anlık ve güncel altın fiyatları...

20 EYLÜL CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 07.50 itibariyle altın fiyatları şöyle;

Gram altın fiyatı: 276,6/ 276,7

Çeyrek altın fiyatı: 442,7/ 453,7

Yarım altın fiyatı: 885,3/ 907,5

Tam altın fiyatı fiyatı: 1770,7/ 1809,4

Cumhuriyet altını fiyatı: 1823,8/ 1851,3

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

ONS ALTINDA BİN 525 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de cari işlemler dengesi, Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan ons altında bin 490 dolar seviyesinin destek, bin 525 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.