Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira? 20 Ağustos Salı güncel altın fiyatları

20.08.2019 07:38

Geçen hafta yatırımcısına kaybettiren altın fiyatları, yeni haftaya düşüşle başladı. Dün günü yüzde %0,10 gibi kayıpla kapatan çeyrek altın 444 liradan, yarım altın 271 liradan işlem görüyor. Peki, şu an çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira oldu? İşte 20 Ağustos Salı güncel altın fiyatları...

20 AĞUSTOS SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları;

ALTIN ALIŞ SATIŞ Gram altın 271,4417 271,7918 Çeyrek altın 434,2335 444,2646 Yarım altın 865,9875 888,5886 Tam altın 1.737,5541 1.771,7933 Cumhuriyet altını 1.791,8647 1.837,0156

Altın fiyatları, birçok nedene bağlı olarak değişmektedir. Yatırımcısı tarafından gün içinde sürekli kontrol edilen altın fiyatlarını aşağıdan güncel olarak takip edebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTINI İLE TAM ALTIN ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Cumhuriyet altını ve tam altın genellikle birbirine karıştırılmakta ve aynı olarak görülmektedir. Halk arasında bu iki altın türü arasındaki fark bilinmemekte ve cumhuriyet altını ve tam altının aynı altın türünü ifade ettiği düşünülmektedir. Ancak durum gerçekte böyle değildir. Cumhuriyet altını ve tam altın birbirinden farklı iki altın türüdür. Bu iki altın türünün farkını daha iyi anlatabilmek için ikisini de ayrı ayrı başlıklarda açıklamak faydalı olacaktır.

Cumhuriyet Altını (Ata Altın) : Cumhuriyet altını ya da diğer adıyla ata altın, 22 ayar ve 7.216 gramdır. Cumhuriyet altının çapı 22 mm'dir. T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Cumhuriyet altınının bir yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' ibaresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi(1923) ve bunların altında da basım tarihi bulunmaktadır. Diğer yüzün de ise; ''Hakimiyet Milletindir'' ibaresi, Atatürk resmi ve bunların altında da ''Ankara'' ibaresi yer almaktadır.

Tam Altın : Tam altın 22 ayar ve 7.016 gramdır. Tam altın çapı 30 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Tam Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Tam altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.

Cumhuriyet altını ve tam altın arasındaki farklar:

Cumhuriyet altınının çapı tam altının çapından daha küçüktür. Ancak Cumhuriyet altınının kalınlığı ve ağırlığı tam altından daha fazladır. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bu iki altın türünün üzerindeki desen ve ibarelerde de farklılıklar bulunmaktadır. Yukarıdaki resimde iki altın türü arasındaki tasarımsal farkları inceleyebilirsiniz.

Cumhuriyet Altını ve Tam Altın işçiliklerinin az olması sebebiyle ülkemizde en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadırlar. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir.