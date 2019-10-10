Ceylanpınar'da sela okundu
Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.
10.10.2019 00:55
Barış Pınarı Harekatı
Ceylanpınar
Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.
Kaynak: AA