Ceylanpınar'da sela okundu

Ceylanpınar'da sela okundu

Barış Pınarı Harekatı Ceylanpınar Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.

10.10.2019 00:55

Barış Pınarı Harekatı

Ceylanpınar

Sela verilmesi ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna başlatılan kara harekatı doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine destek amacıyla Ceylanpınar'daki camilerde sela okundu.

Kaynak: AA
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