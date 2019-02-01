Ceyda Düvenci'nin Suratsız Ceyda Günü Notuna Kocasından Yanıt Gecikmedi!

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabında mutlu bir fotoğrafını paylaştı ve altına da uzun bir not yazdı. Yazdığı nota cevap olarak da oyuncu eşi Bülent Şakrak, yorum kısmında cevap verdi. Hayranlarına romantik ve neşeli anlar yaşatan yorum oldukça beğenildi.

"AŞIK BİR KOCA HER ŞEYİ HALLEDER"

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci Instagram hesabındaki gülen fotoğrafının altına "Evet bazen benim de oluyor… Gülmek gelmiyor içimden mesela. Evden çıkmak zor geliyor. Yalnız değilsin yani. Benim için de bazen gün geçmiyor. Bugün benim için o gün… Fotoğrafı içimi açsın diye koydum. Ama aslında bugün günlerden suratsız Ceyda günü…" yazısını yazdı. Ardından eşi Bülent Şakrak da altına "Aşık bir koca her şeyi halleder." yorumu ile cevap verdi.Sevenlerinden tam not alan çift yine aşkları ile düşman çatlattı.