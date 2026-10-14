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Zeynep Güven, Diyarbakır Çermik'te ürettiği organik ürünleri 81 ile gönderiyor

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Zeynep Güven, Diyarbakır Çermik'te ürettiği organik ürünleri 81 ile gönderiyor
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Ankara'da yaşayan Zeynep ve Nurullah Güven çifti, her yıl nisanda Diyarbakır Çermik'teki bahçelerinde organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Zeynep Güven, reçel, salça ve kurutmalık haline getirdiği ürünleri kargoyla Türkiye'nin 81 iline gönderirken yurt dışına açılmayı hedefliyor.

DİYARBAKIR (İHA) – Ankara'da yaşayan ve her yıl Nisan ayında memleketleri Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen Zeynep ve Nurullah Güven çifti, hobi olarak başladıkları organik ürün yetiştirme işini bir adım ileriye taşıdı. Çiftin tamamen organik olarak ürettiği ürünler tüm Türkiye'de alıcı buluyor.

Ankara'da yaşayan Zeynep ve Nurullah Güven çifti her yıl nisan ayında Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Sinek Mahallesi'nde bulunan yazlık bahçelerine gelerek organik sebze ve meyve yetiştiriyor. Yetiştirilen organik sebze ve meyveler, reçel, salça, kurutmalık yapılarak vatandaşların beğenisine sunuluyor. Eşi Nurullah Güven'in emekli olmasından sonra böyle bir işe girişen Zeynep Güven, kendi bahçelerinde, hiçbir katkı maddesi kullanmadan elleriyle yetiştirdikleri ürünlerin hasadını yapıyor. Geçtiğimiz yıl coğrafi tescilli Çermik biberinden reçeli üreten Zeynep Güven, süt reçeli, kabak reçeli, vişne reçeli, domates ve biber salçaları, kurutmalıklar yaparak bunları çevresindeki eş, dost ve akrabalarına satıyor. Ürünleri kargoyla Türkiye'nin 81 iline gönderen Zeynep Güven, bundan sonraki hedefinin yurt dışına açılmak olduğunu, söyledi. Amaçlarının memleketlerinin yöresel ürünlerini ve tatlarını tüm dünyaya tanıtmak olduğunu belirten Güven çifti, kasım ayına kadar bahçelerindeki sebze ve meyveleri değerlendirip insanların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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