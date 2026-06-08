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Yüksekova'da su ürünleri denetimleri sürüyor

Yüksekova'da su ürünleri denetimleri sürüyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj, gölet ve iç sularda su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için denetimler titizlikle devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla baraj, gölet ve iç sularda gerçekleştirilen denetimler titizlikle devam ediyor.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli su ürünleri mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrol faaliyetleri, ilgili mevzuat çerçevesinde kesintisiz sürdürülüyor. İlçe genelindeki su kaynaklarında kaçak ve usulsüz avcılığın önüne geçilmesi amacıyla yürütülen program, Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan öncülüğünde gerçekleştirildi. Denetim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Müdürü Murat İnan, su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunmasının bölge ekonomisi ve geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı. Müdür İnan, "İlçemiz sınırları içerisinde yer alan baraj, gölet ve tüm iç sularda su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Su ürünleri mühendislerimiz tarafından yürütülen bu kontrollerde, ilgili mevzuat çerçevesinde kurallara uyulup uyulmadığını titizlikle inceliyoruz. Amacımız, hem su ekosistemini korumak hem de gelecek nesillere bu zenginlikleri aktarabilmektir. Kurallara uyan tüm balıkçılarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, kaçak ve usulsüz avcılığa karşı mücadelemizin kararlılıkla devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Yetkililer, iç sulardaki denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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