Yüksekova'da şiddetli rüzgar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli rüzgar, toz bulutları oluşturarak görüş mesafesini düşürdü, araçları tozla kapladı ve bazı binaların çatılarını uçurdu. Can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan sıcak hava, sabah saatleri itibarıyla yerini ani sıcaklık düşüşü ve şiddetli rüzgara bıraktı. İlçe merkezinde aniden hızını artıran rüzgar, özellikle Cengiz Topel Caddesi ile İpekyolu Caddesi üzerinde yoğun toz oluşmasına neden oldu.

Şiddetli rüzgarın kaldırdığı toz nedeniyle 2 caddede görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Seyir halindeki sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki araçlar ise kısa sürede tozla kaplandı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların fırtına nedeniyle savrulmamak için kapalı alanlara sığındığı o anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçe genelinde etkisini artıran olumsuz hava şartları maddi hasara da yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle ilçedeki birçok evin ve iş yerinin çatısı yerinden sökülerek çevreye savruldu. Çatılardan düşen parçalar nedeniyle şans eseri yaralanan olmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, bölgede olumsuz hava şartlarının yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
