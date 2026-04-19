Geçen yıl don vurmuştu, Yozgatlı üzüm üreticisi bu yıl umutlu

Yozgat'ta geçen yıl yaşanan don olayı üzüm bağlarını olumsuz etkilemişti. Ancak bu yıl yağışların bol geçmesi ve don yaşanmaması, üreticilerin umutlarını artırdı. Bağlarda yapılan temizlik ve budama çalışmalarıyla üreticiler, bereketli bir sezon bekliyor.

Yozgat'ta geçtiğimiz yıl yaşanan don olayı birçok meyve ağacında olduğu gibi üzüm bağlarını da olumsuz etkilemiş, bazı üzüm kütükleri ile bahçelerdeki asmalar kurumuştu. Bu yıl ise mevsimin yağışlı geçmesi ve şu ana kadar don olayının yaşanmaması üreticinin yüzünü güldürdü.

Köylerde ve bağlarda üreticiler, yeni sezon öncesinde üzüm bağlarında temizlik ve budama çalışması yapıyor. Geç açan üzüm bağlarında yapılan budama ile hem kuruyan kütükler temizleniyor hem de bağların gençleşmesi sağlanıyor.

Yozgat'ın Özlüce köyünde bahçesindeki üzüm asmaları budayan Bekir Ezen, bu yıl üzümden umutlu olduklarını belirterek, "Havalar biraz iyi, meyve de falan pek soğuk vurulmadı da üzüm biraz daha geç açtığı için bu yıl inşallah üzüm yiyeceğiz" dedi.

Şefaatli ilçesine bağlı Karanlıkdere vadisindeki bağında temizlik ve budama yapan Yusuf Sakallı ise geçen yılki don olayının bazı kütüklere zarar verdiğini söyledi. Sakallı, "Şu anda iyi, mükemmel yani. Bazı kütükler geçen seneden kurumuş dondan dolayı şu anda onları düzeltiyoruz. Ondan dolayı zarar görenleri çıkarıyoruz. Bu sene şu anda Allah bir daha don vermezse" diye konuştu.

Üreticiler, bağlarda yapılan budama ve temizlik çalışmalarının ardından sezonun bereketli geçmesini bekliyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Metruk binada ölü bulundu

İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Yüzüstü yatarken bulundu
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti