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Yerli patates tohumları Niğşah ve Saruhanın yumru dikimleri tamamlandı

Yerli patates tohumları Niğşah ve Saruhanın yumru dikimleri tamamlandı
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Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates çeşitleri Niğşah ve Saruhan'ın sertifikalı tohumluk üretimi için süper elit mini yumru dikimleri Sivas Kangal'da gerçekleştirildi. Bu adımla yerli tohumculuğun güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli patates çeşitleri Niğşah ve Saruhan'ın sertifikalı tohumluk üretimine yönelik süper elit mini yumru dikimleri gerçekleştirildi.

Enstitü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Niğşah ve Saruhan çeşitlerinin süper elit mini yumruları Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Hamal'da toprakla buluşturuldu. Gerçekleştirilen dikimlerle birlikte yerli ve milli patates çeşitlerinin sertifikalı tohumluk üretim sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olduğu bildirildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada; hastalık ve zararlılardan ari şartlarda üretilen süper elit mini yumruların, tohumluk üretim zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu, sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından yüksek verimli ve kaliteli tohumluklar olarak üreticilerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Niğşah ve Saruhan çeşitlerinin, yerli tohumculuğun güçlendirilmesine katkı sağlamasının yanı sıra üreticilere verim ve kalite açısından önemli avantajlar sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Tarımsal üretimde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünün belirtildiği açıklamada; çiftçilerin ihtiyaç duyduğu kaliteli ve sertifikalı tohumlukların üretimi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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