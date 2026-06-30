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Yerli ve milli buğday 'kirve' Çorum'da beklentileri aştı

Yerli ve milli buğday 'kirve' Çorum'da beklentileri aştı
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Çorum'da ilk kez ekimi yapılan yerli ve milli yazlık buğday çeşidi 'kirve', kuru tarım şartlarında yüksek performans göstererek üreticilere umut oldu.

Çorum'da ilk kez ekimi yapılan yerli ve milli yazlık buğday çeşidi 'kirve', kuru tarım şartlarında sergilediği yüksek performans ve beklentileri aşan gelişimiyle üreticilere umut oldu.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen demonstrasyon çalışması kapsamında, Çorum'da ilk kez ekimi gerçekleştirilen yerli ve milli yazlık buğday çeşidi 'kirve', gelişim performansıyla dikkat çekti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince yürütülen fenolojik gözlem ve verim tahmin çalışmalarında, 'kirve' çeşidinin süt olum sonu ile hamur olum başlangıcı dönemine ulaştığı tespit edildi. Arazi incelemelerinde çeşidin başak boyu, dane iriliği ve genel bitki gelişiminin beklentilerin üzerinde olduğu gözlemlendi. Teknik değerlendirmelerde kardeşlenmenin oldukça kuvvetli olduğu, kardeş başakların ana başak ile boy ve gelişim bakımından büyük ölçüde benzer özellikler gösterdiği belirlendi. Yetkililer, bu durumun çeşidin yüksek verim potansiyelini ortaya koyan önemli göstergelerden biri olduğunu ifade etti. Demonstrasyon çalışmasının kuru tarım (Dry Farming) şartlarında yürütülmesine rağmen 'kirve' çeşidinin güçlü gelişim göstermesi ve mevcut fenolojik durumu, Çorum ekolojik şartlarına başarılı şekilde uyum sağladığını ortaya koydu. Sulama yapılmaksızın elde edilen bu sonuçların, kuraklık riskinin arttığı bölgelerde 'kirve' çeşidinin önemli bir tür olabileceği ifade ediliyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, araştırma enstitüleriyle iş birliği içerisinde yerli ve milli çeşitlerin sahadaki performansını yakından takip etmeyi sürdüreceğini belirterek, üreticilere iklim değişikliğine uyum sağlayabilecek alternatif çeşitler kazandırılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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