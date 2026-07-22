Samsunlu motorcular Avrupa'yı turladı: 8 bin kilometre yol kat ettiler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Vezirköprü Enduro Motosiklet Kulübü'nün üyeleri, motosikletleriyle çıktıkları yaklaşık 8 bin kilometrelik Avrupa turunu başarıyla tamamladı. Farklı meslek gruplarından bir araya gelen ekip, 13 ülkeyi kapsayan yolculukta hem Avrupa'nın en gözde motosiklet rotalarını deneyimledi hem de Vezirköprü'yü uluslararası platformda temsil etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Akdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Matematik Öğretmeni Cüneyt Erdem Özdemir, Dr. Ercüment Akbukut ve Dr. Mehmet Akif Tapur'dan oluşan ekip, Türkiye'den başlayarak Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan rotada yaklaşık 8 bin kilometre yol kat etti.

Yolculuk boyunca İsviçre Alpleri, İtalya Alpleri, Dolomit Dağları ile dünyanın en etkileyici motosiklet yolları arasında gösterilen Romanya'daki Transfgran ve Transalpina geçitlerinde sürüş yapan ekip, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi şehirleri de ziyaret etti.

Kulüp üyeleri, yolculuğun yalnızca bir motosiklet turu olmadığını, aynı zamanda dostluk, ekip ruhu ve güvenli sürüş kültürünü pekiştiren önemli bir deneyim olduğunu belirtti. Farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden ekip, Avrupa'nın en özel rotalarında gerçekleştirilen turun unutulmaz anılarla tamamlandığını kaydetti.

Vezirköprü Enduro Motosiklet Kulübü üyesi İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yasin Sağlam, bu tür organizasyonların güvenli motosiklet kültürünün gelişmesine katkı sunduğunu, aynı zamanda doğa, kültür ve motosiklet turizminin tanıtımı açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı uluslararası rotalarda yeni keşif turları düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Başarıyla tamamlanan Avrupa turu, Vezirköprü'de motosiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı