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Vali Makas, Gümüşova OSB'den bilgiler aldı

Vali Makas, Gümüşova OSB'den bilgiler aldı
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Düzce Valisi Mehmet Makas, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek bölgedeki üretim, yatırım ve istihdam çalışmaları hakkında bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mehmet Makas, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarete Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, Gümüşova Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ve Gümüşova OSB Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Gümüşova OSB Müdürü Ahmet Serdar Erdem, bölgede yürütülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bir brifing sundu.

Toplantıda, organize sanayi bölgesinin mevcut durumu ile üretim, yatırım ve istihdama yönelik çalışmalar değerlendirilirken, bölgenin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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