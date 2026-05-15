Samsun'da üreticilere 'aşılama' sertifikası

Samsun'un Terme ilçesinde tarımsal üretimi canlandırmak ve çiftçileri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Meyve Ağaçları ve Fındıkta Aşılama Kursu' tamamlandı.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Terme Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen kursun son günü, Karacalı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerin ardından başarılı olan kursiyerler için sertifika programı düzenlendi.

Kursu başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgelerini Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Münir Yüksel, Karacalı Mahallesi Muhtarı Güngör tarafından takdim edildi.

Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, belge alan tüm kursiyerleri tebrik ederek, eğitimlerin bölge tarımına ve fındık üretimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. - SAMSUN

