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Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri

Tekirdağ'da su ürünleri denetimleri
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Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında perakende satış noktaları, göl ve göletler ile av araçlarını eş zamanlı denetledi. Müdür Aksoy, sürdürülebilir balıkçılık için denetimlerin süreceğini belirtti.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu muhtevasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı Su Ürünleri Kontrol Ekipleri tarafından perakende satış noktaları, göl ve göletler ile av araçlarına yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, satışa sunulan su ürünlerinin yasal boy kriterlerine uygunluğu, avlanma yasaklarına riayet edilip edilmediği, ürünlerin izlenebilirliği ve mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca avcılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçleri de inceleyerek yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir balıkçılığın büyük önem taşıdığını belirterek, kaçak ve usulsüz avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Aksoy, "Denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla sahada denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hem su ürünleri kaynaklarımızın korunması hem de vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aksoy ayrıca, il genelinde gerçekleştirilen denetimlerin belirli periyotlarla ve ani kontroller şeklinde sürdürüleceği bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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