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Yeşil ve dijital dönüşümün yol haritası Tavşanlı'da çizildi

Yeşil ve dijital dönüşümün yol haritası Tavşanlı'da çizildi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Ye-Di Proje Pazarı etkinliğinde yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, üniversite ile sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan "Sanayi ve Üniversite Arasında Yeşil Dijital Köprü (Ye-Di) Proje Pazarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Tavşanlı'da üniversite-sanayi iş birliğinde dönüm noktası olarak değerlendirilen etkinlik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde hayata geçirildi. İki kurumun ortak çalışmaları sonucunda hazırlanan proje, 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Etkinlikte sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sıfır kirlilik ve endüstriyel emisyonların azaltılması gibi günümüz sanayisinin öncelikli başlıkları ele alınırken, yenilikçi proje fikirleri katılımcıların beğenisine sunuldu. Program sonunda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri verildi.

Etkinliğin davetli konuşmacıları arasında yer alan Yeşil ve Dijital Dönüşüm Merkezi Direktörü Canpolat Çakal, dünyada ticaret ve sanayinin yeni kurallar çerçevesinde şekillendiğini belirterek yeşil dönüşümün artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

"Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı" süreçlerine dikkat çeken Çakal, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda üretim ve sanayi politikalarının yeniden şekillendiğini söyledi. Kütahya'nın seramik, porselen, tekstil ve otomotiv yan sanayi alanlarında güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Çakal, karbon yoğun üretim yapısının küresel yeşil mevzuat karşısında risk oluşturabileceğine işaret etti.

Çakal, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 12. Kalkınma Planı'nın sanayiciler için önemli bir yol haritası sunduğunu belirterek, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamasının rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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