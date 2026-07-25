Tarımda ortak akıl vurgusu

Muğla genelinde tarımsal üretimi artırmak ve sahada yaşanan sorunlara yerinde çözümler üretmek amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlar kapsamında yetkililer, üreticilerle doğrudan bir araya gelerek talepleri dinliyor ve güncel gelişmeleri değerlendiriyor.

Saha taramaları ve yüz yüze görüşmeler şeklinde sürdürülen buluşmalarda, tarımsal üretime dair güncel konular, bölge çiftçisinin karşılaştığı ihtiyaçlar, öneriler ve geleceğe yönelik planlamalar ele alınıyor. Sahadaki bilgi akışını güçlendirmeyi hedefleyen bu buluşmalar sayesinde, üretimin her aşamasında ortak akılla hareket edilmesi amaçlanıyor. Tarımsal kalkınmanın ve üretimin gücünün ancak sahadaki birliktelikle büyüyebileceğini belirten yetkililer, çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak "Üreticilerimizle bir araya gelmeye, onların görüşlerini dinlemeye ve sahadaki ihtiyaçları yerinde değerlendirmeye devam ediyoruz. Cuma Buluşmaları kapsamında ilimizin farklı noktalarında üreticilerimizle buluşuyor, tarımsal üretime ilişkin güncel konuları değerlendiriyor, öneri ve talepleri birlikte ele alıyoruz. Üretimin gücü, sahadaki bilgi ve ortak akılla büyüyor. Daha güçlü bir tarım için üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı