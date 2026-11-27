Aydın'ın Söke ilçesinde hasat öncesi pestisit denetimleri ve bitki sağlığı kontrolleri tarım arazilerinde sürdürülürken, güvenilir gıda ve sağlıklı üretim için saha çalışmaları devam ediyor.

Tarımsal üretimde güvenilirliğin sağlanması ve bitki sağlığının korunması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimleri ile bitki sağlığı kontrolleri sürüyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim alanlarında gerçekleştirdikleri saha çalışmaları kapsamında hasat öncesi pestisit denetimleri ve bitki sağlığı kontrollerini titizlikle yürütüyor. Tarımsal üretim alanlarında yapılan kontrollerle üretim sürecinin takip edilmesi ve sağlıklı ürün elde edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, sağlıklı ve güvenilir tarımsal üretim için sahadaki çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı