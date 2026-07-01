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Söke'de tekneler denetlendi

Söke'de tekneler denetlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, amatör ve ticari balıkçı teknelerini denetleyerek belge ve ürün kontrolleri yaptı, balık boy ölçümleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde amatör ve ticari avcılık yapan balıkçı tekneleri denetlendi.

Balık avı sezonu ile beraber hareketlilik yaşanırken, bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli olarak denetim gerçekleştirdi. Söke'de bulunan karaya çıkış noktaları ve teknelerde gerçekleştirilen denetimlerde balıkçı teknelerinde belge ve ürün kontrolleri yapılarak balıkçılara ticari amaçlı su ürünlerini düzenleyen tebliğ hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Yakalanan balıkların boy ölçümleri de yapılırken denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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