Bali değil Sivas, pirinç değil hububat tarlası

Sivas'ta yoğun yağışlı geçen ilkbahar ile birlikte birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Kent merkezinde bulunan ve hububat ekili olan bir tarla su tutarak Bali'deki pirinç tarlalarını andırdı.

Sivas'ta son yılların en yoğun yağışlı mevsimleri yaşanırken birçok akarsu taştı. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının dolmasının yanı sıra bazı tarım arazileri de su tutmaya başladı. Sivas-Erzincan kara yolu üzerinde bulunan arazi de su tutarak gölü andırdı. Geçtiğimiz yıl toprakla buluşturulan ve bu yıl hasat edilmesi planlanan hububatlar su altında kaldı. Bali'deki pirinç tarlalarını aratmayan arazi, dron ile havadan görüntülendi.

"Burası pirinç tarlası değil"

Her yıl ektiği tarım arazileri bu yıl sular altında kalan Ziya Kurt, "Burası pirinç tarlası değil. Hava şartlarından dolayı her yerde gölet oluştu ama Sivas merkeze yakışmayan bir görüntü burası. Gerçekten içler acısı. Şu an arazilerimizi ekemiyoruz. Elimizde ki buğdaylar çürüdü. Yoğun yağışlardan oldu tabii. Göl değil adeta baraj oluştu burada. Pirinç ekmedik ama görünüşte içler acısı, pirinç tarlası gibi oldu, elektrik panomuzu bile açamıyoruz" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı