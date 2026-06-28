İdil'deki şantiye ve konkasör tesisinde inceleme

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, İdil ilçesindeki Aksoy köyü şantiyesi ile konkasör tesisinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, İdil ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Çiçek, İdil'e bağlı Aksoy köyündeki şantiye ile konkasör tesisini ziyaret etti. İncelemeler sırasında yürütülen çalışmaların son durumu değerlendirildi. Yetkililerden devam eden faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi alan Çiçek, kamu hizmetlerinin etkin, düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla sahadaki çalışmaların titizlikle takip edildiğini belirtti.

İl Özel İdaresi ekiplerinin, kent genelinde altyapı ve yol çalışmalarını planlanan program doğrultusunda sürdürdüğü ifade edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı