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Şırnak Cizre’de gübre bayileri Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

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Şırnak Cizre’de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki gübre satışı yapan işletmeleri denetledi. Kontrollerde gübrelerin mevzuata uygunluğu, depolama ve satış koşulları, etiket bilgileri ve resmi belgeleri incelendi; uygunsuz ürün satışına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren gübre bayilerini denetledi.

Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ekipler, ilçe genelindeki gübre satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan kontrollerde bayiler tek tek incelendi. Gerçekleştirilen saha denetimlerinde ekipler; gübrelerin mevzuata uygunluğunu, depolama ve satış koşullarını, ürünlerin etiket bilgilerini ve resmi belgelerini titizlikle kontrol etti. Standartlara uymayan durumların önüne geçmek adına yapılan incelemelerde, kayıt dışı ve uygunsuz ürün satışına izin verilmeyeceği vurgulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin kaliteli ve standartlara uygun tarımsal girdilere zahmetsizce ulaşmalarının hedeflendiği belirtilerek, çiftçi mağduriyetlerinin önüne geçmek adına denetim ve saha kontrollerinin düzenli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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