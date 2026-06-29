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Simav'da amatör balıkçılık denetimleri devam ediyor

Simav'da amatör balıkçılık denetimleri devam ediyor
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Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gölcük ve Söğüt Göleti'nde amatör balıkçılık denetimleri yaparak su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasını istedi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Gölcük Göleti ve Söğüt Göleti'nde amatör balıkçılık faaliyetlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yürürlükteki mevzuata uyulmasının temin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Denetimlerde amatör balıkçılık kurallarına uygunluk kontrol edilirken, vatandaşların avlanma dönemleri, avlanma limitleri ve izin verilen av araçları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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