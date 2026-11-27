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Şırnak'ın Silopi ilçesi Çardaklı köyünde, mera verimliliğini artırmak ve hayvancılığı desteklemek amacıyla 550 dekarlık alanı kapsayan proje kapsamında gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, Silopi Ziraat Odası Başkanı Mesut Haşimoğlu ve Yerfıstığı Üreticileri Birliği Başkanı Emin Soysal katıldı.

550 dekarlık mera alanını kapsayan proje ile meraların verimliliğinin artırılması ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yem ihtiyacına katkı sağlanması hedefleniyor.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teşekkür edilirken, çalışmaların köydeki üreticilere ve hayvancılık faaliyetlerine katkı sunması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı