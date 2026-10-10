Petekli Göleti tamamlanınca Bayburt'ta 6 bin 340 dekar tarım arazisi sulanacak

Bayburt'un Demirözü ilçesinde inşa edilen Petekli Göleti'nde gövde dolgu çalışmaları devam ediyor. Tamamlandığında 6 bin 340 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek gölet, 1 milyon 640 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, tarım arazilerinden en yüksek verimi almak, vatandaşlara sağlıklı ve güvenilir içme, kullanma suyu temin etmek, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Torbalı Deresi üzerine inşa edilen gölette sıyırma kazılarının tamamlandığını, gövde dolgu imalatlarının ise sürdüğünü belirtti.

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen göletin temelden yüksekliği 45 metre olacak. Projenin tamamlanmasıyla gövde hacminin 800 bin metreküpe, kret uzunluğunun ise 277 metreye ulaşacağı kaydedildi.

Toplam maliyeti 358 milyon lira olan Petekli Göleti'nin, ülke ekonomisine yıllık 106 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Göletin sulama inşaatı için de ihale sürecinin yürütüleceğini belirten Balta, modern sulama sistemiyle tarımsal verim ve ürün çeşitliliğinin artırılacağını ifade etti. Petekli Göleti'nin Bayburt için önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Balta, projenin bölge tarımına ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Su kaynaklarının daha etkin ve sürdürülebilir kullanılmasına katkı sağlayacak proje, tamamlandığında bölgedeki tarımsal üretimin geliştirilmesine, ürün çeşitliliğinin artırılmasına ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesine destek olacak. Balta, "DSİ olarak ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi Bayburt'ta da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, tarımsal üretimi destekleyecek ve geleceğimize değer katacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı