Son dönemde Bursa ve Balıkesir açıklarında yeniden görülmeye başlanan müsilaj (deniz salyası), Çanakkale Boğazı'nda da etkisini göstermeye başladı.

Bursa'nın Gemlik Körfezi ve Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yeniden ortaya çıkan müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda da görülmeye başladı. Su sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, meteorolojik şartlar ve sisteme taşınan besin elementleri müsilaj oluşumunu destekliyor. Özellikle Lapseki, Gelibolu ve Karabiga açıklarında avlanan balıkçılar, müsilaj nedeniyle ağlarını çekmekte güçlük yaşıyor. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, rüzgarın etkisiyle müsilajın henüz deniz yüzeyinde yoğun olarak görülmediğini, ancak su kolonunda yoğun bir şekilde bulunduğunu belirtti.

Çanakkale'de yeniden görülmeye başlanan müsilajın balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Son yıllarda bu dönemlerde karşılaştığımız müsilaj sorunu maalesef yeniden gündemimizde. Marmara Denizi'nde, özellikle Gemlik Körfezi'nde görülmeye başlayan müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda da etkisini gösteriyor. Özellikle Lapseki, Gelibolu ve Karabiga bölgelerindeki balıkçılarımızdan bu konuda yoğun şikayetler alıyoruz. Balıkçılarımız müsilaj nedeniyle yine ağlarını çekmekte zorlanıyorlar" dedi.

Müsilaj oluşumunu destekleyen en önemli etkenlerden birinin su sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Büyükateş, "Su sıcaklıkları şu anda 18-19 derece civarında ve mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bunun yanı sıra yaklaşık iki buçuk, üç haftadır etkili olan lodos ve beraberindeki yağışlar da sistemin dinamiklerini etkiliyor. Yağışlarla oluşan yüzey akışı sonucunda azot ve fosfor gibi besin elementleri deniz ortamına taşınıyor. Uygun sıcaklık, ışık ve besin elementi şartları, fitoplanktonun fotosentetik aktivitesinin devam etmesini ve çoğalmasını destekliyor. Çevresel stres şartları altında bu organizmaların hücre dışına salgıladıkları organik maddeler bir araya gelerek müsilaj oluşumuna neden olabiliyor. Kurdele benzeri yapılar halinde gözlemlediğimiz bu oluşumlar, yüzeyden dip sularına kadar su kolonunun farklı derinliklerinde bulunabiliyor. Deniz şartları durgunlaştığında ise özellikle kıyı kesimlerinde ve limanlarda müsilaj birikimleriyle karşılaşmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Müsilajın rüzgarın etkisiyle henüz deniz yüzeyinde yoğun olarak görülmediğine dikkat çeken Büyükateş, "Şu an için deniz yüzeyinde yoğun bir müsilaj birikimi görmüyoruz. Ancak su kolonunda oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Beklentimiz, meteorolojik şartların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte su sıcaklıklarının düşmesi, artan bulutluluğa bağlı olarak ışıklanmanın azalması ve sistemin fiziksel ve biyolojik dinamiklerinin değişmesiyle müsilaj oluşumunun azalması ve sistemin yeniden dengeye kavuşması yönünde" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı