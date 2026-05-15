Haberler

Muş'ta yabani bitki toplayanlara sıkı denetim

Muş'ta yabani bitki toplayanlara sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta çiriş otu, ışgın, mendik, kenger gibi yabani bitkilerin kökünden sökülerek kamyon ve tırlarla ticari amaçla taşınması biyolojik çeşitliliği riske atıyor. Valilik denetimleri artırırken, cezalar 699 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Muş'ta çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınması doğayı tehdit ediyor.

Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik denetimler artırıldı. Özellikle çiriş otu, ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi doğal bitkilerin kökünden sökülerek aşırı miktarda toplanması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem açısından risk oluşturuyor. Son dönemde bu bitkilerin pikap, kamyon ve tırlarla il dışına taşınarak ticari amaçla satışının yapılması ise doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflenirken, kontrolsüz toplama faaliyetlerine karşı denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerin jandarma, emniyet ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceği, özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatlara yönelik kontrollerin artırılacağı kaydedildi. Doğal yaşam alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin başlatılacak.

Muş'ta esnaflık yapan Burhan Sayılgan, "Dağlarda kendiliğinden yetişen sibidak, kenger, çiriş otu ve ışgın gibi bitkiler gerçekten sağlık açısından faydalı ürünlerdir. Fakat bunları bilinçli bir şekilde toplamamız ve nesillerini tüketmeden halka ulaştırmamız lazım. Bazı kesimler bu bitkileri kökünden söküyor. Özellikle kengeri çıkarırken kökünü kesiyorlar ve böylece geri dönüşünü, yani neslini tüketiyorlar. Işgın da aynı şekilde kökünden sökülünce geri dönüşü olmuyor. Artık kenger, sibidak ve mendik dediğimiz bu bitkiler konusunda valiliğin aldığı kararlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bilinçsiz toplamayalım, bu güzel ürünlerin neslini tüketmeyelim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
Fırtına Hindistan'ı yıktı geçti: 111 ölü, 72 yaralı

Gökyüzü karardı, felaket geldi: 111 ölü, 72 yaralı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu

İndirimli diye aldılar! 28 öğrenci apar topar hastaneye kaldırıldı
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu

Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu