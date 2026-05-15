Muş'ta yabani bitki toplayanlara sıkı denetim

Muş'ta çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin kontrolsüz şekilde toplanıp kamyon ve tırlarla taşınması doğayı tehdit ediyor.

Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğal bitki örtüsünün korunmasına yönelik denetimler artırıldı. Özellikle çiriş otu, ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi doğal bitkilerin kökünden sökülerek aşırı miktarda toplanması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem açısından risk oluşturuyor. Son dönemde bu bitkilerin pikap, kamyon ve tırlarla il dışına taşınarak ticari amaçla satışının yapılması ise doğal alanlar üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kent genelinde sürdürülen çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi hedeflenirken, kontrolsüz toplama faaliyetlerine karşı denetimler de aralıksız sürdürülüyor. Denetimlerin jandarma, emniyet ve ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüleceği, özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatlara yönelik kontrollerin artırılacağı kaydedildi. Doğal yaşam alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Özellikle toplu taşıma ve ticari sevkiyatların tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin başlatılacak.

Muş'ta esnaflık yapan Burhan Sayılgan, "Dağlarda kendiliğinden yetişen sibidak, kenger, çiriş otu ve ışgın gibi bitkiler gerçekten sağlık açısından faydalı ürünlerdir. Fakat bunları bilinçli bir şekilde toplamamız ve nesillerini tüketmeden halka ulaştırmamız lazım. Bazı kesimler bu bitkileri kökünden söküyor. Özellikle kengeri çıkarırken kökünü kesiyorlar ve böylece geri dönüşünü, yani neslini tüketiyorlar. Işgın da aynı şekilde kökünden sökülünce geri dönüşü olmuyor. Artık kenger, sibidak ve mendik dediğimiz bu bitkiler konusunda valiliğin aldığı kararlara uyum sağlamamız gerekiyor. Bilinçsiz toplamayalım, bu güzel ürünlerin neslini tüketmeyelim" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı